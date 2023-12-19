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Военные силы НАТО собираются рискнуть перекрыть России Финский залив

Военные силы НАТО собираются рискнуть перекрыть России Финский залив

Мнение на проблему наращивания сил США и НАТО на территории Финляндии представил директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя подписание соглашения о размещении сил США в Финляндии.

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