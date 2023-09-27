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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Фил
    Тебя, диванного эксперта, на СВО не хватает ,чтобы прейти в наступление.Запад не снижает ...
  • Андрей Кучменко
    Одно непонятно. Почему нет наступления. Скоро зима,тогда уже точно будет не до наступления. Куда оленевод смотрит. По...Запад не снижает ...
  • Вадим Скоробогатов
    ВИЗЖАТ ЗАРАНЕЕ...ЕЩЁ И НОЖА НЕ ВИДНО....НО САМИ ГОТОВЯ НОЖ В СПИНУ.На новых принципа...

Запад не снижает помощь нашему противнику, он просто переходит к плану "Б"

Запад не снижает помощь нашему противнику, он просто переходит к плану "Б"

В последнее время ходит много разговоров о значительном сокращении западной помощи нашим небратьям.

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Комментарии
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59
Доигрался с &quot;партнерами&quot;!
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11 час.
АК
Андрей Кучменко
Одно непонятно. Почему нет наступления. Скоро зима,тогда уже точно будет не до наступления. Куда оленевод смотрит. По Ирану расскатывает
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9 час.
Ф
Фил
Тебя, диванного эксперта, на СВО не хватает ,чтобы прейти в наступление.
Ответить
6 час.

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