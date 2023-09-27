Запад не снижает помощь нашему противнику, он просто переходит к плану "Б"

В последнее время ходит много разговоров о значительном сокращении западной помощи нашим небратьям.
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