Политик Филиппо высмеял Макрона за фотографию во время тренировки по боксу

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял президента Эммануэля Макрона за фотографию, сделанную в спортзале в рамках тренировки по боксу, по мнению политика, Макрон готовится к поединку с президентом РФ Владимиром Путиным.