На теннисном корте на спортивной площадке по пер. Казачий д. 78Е силами подрядчика проводятся гарантийные работы по устранению недостатков покрытия, выявленных в ходе эксплуатации.
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На теннисном корте на спортивной площадке по пер. Казачий д. 78Е силами подрядчика проводятся гарантийные работы по устранению недостатков покрытия, выявленных в ходе эксплуатации.