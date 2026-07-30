Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries

Вице-премьер провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектораВице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на логистические комплексы Wildberries, сообщили в правительстве.
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