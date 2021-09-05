Годовалая девочка и четверо взрослых пострадали в ДТП на юге Волгограда

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, в субботу около 22:20 автомобиль «Hyundai Solaris» под управлением 31-летнего мужчины двигался по улице Удмуртской в направлении улицы Гремяченской.