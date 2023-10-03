Ложь Запада

Ольга Каширина Что значит замалчивали? У Евгения Евтушенко даже есть поэма "Бабий Яр". Господину Блинкену следует не только фальшивые новости выдумывать, а расширять свой кругозор. Тем более, что поэт Евтушенко преподавал в одном из амерканских университетов.

Юрий Ильинов Приветствую Елену на Славянской! Удачи! В Прибалтике работали американские политтехнологи, которые нашли росийскую пропаганду в передачах КВН. Смеяться уже не хочется. "Пусть ярость благородная вскипает, как волна ..."