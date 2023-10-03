Энтони Блинкен заявил, что СCCP замалчивал историю о трагедии в урочище Бабий Яр.Фото: REUTERS Ложь Запада обрела окончательный вид: Фашисты сражались с "русским злом", а потом СССР уничтожил ХиросимуМного раз повторенная ложь для простых людей на Западе медленно становится истиной.
Ложь Запада
Комментарии
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Ольга Каширина
Что значит замалчивали? У Евгения Евтушенко даже есть поэма "Бабий Яр". Господину Блинкену следует не только фальшивые новости выдумывать, а расширять свой кругозор. Тем более, что поэт Евтушенко преподавал в одном из амерканских университетов.
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15 час.
Юрий Ильинов
Приветствую Елену на Славянской! Удачи! В Прибалтике работали американские политтехнологи, которые нашли росийскую пропаганду в передачах КВН. Смеяться уже не хочется. "Пусть ярость благородная вскипает, как волна ..."
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14 час.
Ольга Коннова
К великому сожалению запад умеет творить великую ложь! Японцы уже готовы поверить, что их бомбила Россия! Чем меньше становится Украина, тем больше становится ложь!
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8 час.
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