Снова бежали? Галкин* раскрыл правду об отъезде двойняшек с Кипра

Юморист-иноагент вернулся на Кипр, чтобы провести время с семьёй. То, что он показал, удивило многихВ середине января "Комсомольская правда" писала, что Алла Пугачёва вместе со своим мужем-иноагентом приняла решение отправить Лизу и Гарри на учёбу в Лондон.