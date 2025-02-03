Снова бежали? Галкин* раскрыл правду об отъезде двойняшек с Кипра

Юморист-иноагент вернулся на Кипр, чтобы провести время с семьёй. То, что он показал, удивило многихВ середине января "Комсомольская правда" писала, что Алла Пугачёва вместе со своим мужем-иноагентом приняла решение отправить Лизу и Гарри на учёбу в Лондон.
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