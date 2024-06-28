В Минобороны Боливии связали визит президента Арсе на ПМЭФ и попытку госпереворота

Как заявил в беседе с РИА Новости министр обороны Боливии Эдмундо Новильо, визит президента Боливии Луиса Арсе на Петербургский международный экономический форум в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из причин, приведших к попытке госпереворота.