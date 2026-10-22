НАТО допустит Киев к системе закупок вооружений на фоне угроз Трампа Западные спонсоры бандеровского режима подстраховались на случай отказа Трампа продавать оружие Украине через программу PURL.
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