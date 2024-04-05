Забронировать очередь через электронную систему теперь можно на таможенных пунктах в Мангистау

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области информирует о внедрении системы электронной очереди «CarGoRuqsat» на автомобильных пунктах пропуска, которая позволяет предварительно забронировать очередь и автоматизировать процесс проверки документов, передает inAktau.
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