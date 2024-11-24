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Элитный батальон трупов «Скала» продолжает самоуничтожение в боях с «Отважными» (ВИДЕО)

Элитный батальон трупов «Скала» продолжает самоуничтожение в боях с «Отважными» (ВИДЕО)

Боевиков 425-го батальона «Скала» ВСУ продолжают массово уничтожать под Новогродовкой (ДНР). Спецназ группировки «Центр» громит нацистский батальон «Скала» в боях под Новогродовкой на красноармейском (покровском) направлении.

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