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Четыре года тюрьмы и штраф: какие грибы теперь нельзя собирать в Челябинской области

Четыре года тюрьмы и штраф: какие грибы теперь нельзя собирать в Челябинской области

Вступил в силу закон о грибах и растениях из Красной Книги.В Министерстве экологии Челябинской области предупредили: 12 октября 2023 года начали действовать изменения в уголовном законодательстве, которые касаются грибов и растений из Красной книги.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Срать на законы нужно воспитывать в людях с малых грибов?
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Одни с низу начинают с грибов другие давно и прочно с Роснано?
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17 час.

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