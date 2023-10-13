Четыре года тюрьмы и штраф: какие грибы теперь нельзя собирать в Челябинской области

Вступил в силу закон о грибах и растениях из Красной Книги.В Министерстве экологии Челябинской области предупредили: 12 октября 2023 года начали действовать изменения в уголовном законодательстве, которые касаются грибов и растений из Красной книги.
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