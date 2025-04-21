На Западе пришли в шок от угроз США в адрес Киева

Валентин Щербаков

Всё западное русофобское руководство настолько прогнило, лживо и агрессивно к нашей стране, что не оставляют нам никакого иного выхода, кроме как начинать наносить удары по непосредственным поставщикам вооружений и участвующих наёмниками в войне против РОССИИ. Может хватит нам молоть языком о зеркальных ответах, а надо наносить прямые удары ракетами по центрам принятия решений в Лондоне, Париже, Берлине и других мелких столицах....Врагов надо уничтожать в их логове....