Британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале сообщил, что в том случае, если Соединенные Штаты Америки перестанут оказывать военную помощь Украине, то киевский режим не сможет держаться против России своими силами.
На Западе пришли в шок от угроз США в адрес Киева
Комментарии
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Валентин Щербаков
Всё западное русофобское руководство настолько прогнило, лживо и агрессивно к нашей стране, что не оставляют нам никакого иного выхода, кроме как начинать наносить удары по непосредственным поставщикам вооружений и участвующих наёмниками в войне против РОССИИ. Может хватит нам молоть языком о зеркальных ответах, а надо наносить прямые удары ракетами по центрам принятия решений в Лондоне, Париже, Берлине и других мелких столицах....Врагов надо уничтожать в их логове....
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16 час.
карюкалов вячеслав
Хм...
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16 час.
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