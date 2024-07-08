Психолог Волгина: видеосообщения помогают укрепить семейные отношения

Утренние видеосообщения близким с пожеланием хорошего дня помогут укрепить семейные отношения. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Светлана Волгина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии