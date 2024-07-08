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Психолог Волгина: видеосообщения помогают укрепить семейные отношения

Психолог Волгина: видеосообщения помогают укрепить семейные отношения

Утренние видеосообщения близким с пожеланием хорошего дня помогут укрепить семейные отношения. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Светлана Волгина.

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