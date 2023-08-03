Театр абсурда

8 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Такой вопрос обычно задают зарвавшемуся экспЁрту, который яростно критикует МО , ГШ ,что не умеют воевать, учит этому..."А ты почему не н...
  • lora karlash
    Бывших разведчиков и агентов не бывает)"Ничего не сделал...
  • валерий двойнишников
    Один в поле не воин...Почему в России з...

Спектакль вместо переговоров

Спектакль вместо переговоров

Автор: Василий Таран Саудовский «мирный саммит» покажет реальных союзников РФ Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что делегация его страны не будет участвовать в мирных переговорах по Украине без участия России, которые должны пройти 5-6 августа в саудовской Джидде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх