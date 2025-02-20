Январь 2025 года. Неожиданный для многих факт – первые сообщения об укусах клещей стали поступать из шести российских… Клещи проснулись раньше срока: шести регионов России объявлена повышенная опасность .
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