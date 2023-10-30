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Подробности о DLC для Alan Wake 2, THE FINALS озвучил ИИ, Team Spirit выиграла The International…

Подробности о DLC для Alan Wake 2, THE FINALS озвучил ИИ, Team Spirit выиграла The International…

Финал The International, детали о DLC для Alan Wake II, сюжетный трейлер RoboCop: Rogue City, в какой вселенной будут происходить события Marvel’s Wolverine, что покажут на BlizzCon 2023, стример прошел Fallout 4 с невозможными условиями, бета THE FINALS влетела в топ Steam по онлайну, детали сезона «Воспламенение» в Apex Legends, крупный неанонсированный проект Capcom, следующая версия RE Engine, ремастер .

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