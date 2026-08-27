ВЕДОМОСТИ Как минимум 18 региональных отделений КПРФ, по подсчетам «Ведомостей», выступили в поддержку снимаемых с выборов кандидатов от партии.
В КПРФ организовали кампанию в поддержку снимаемых кандидатов
Комментарии
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Елена Верия
С моим личиком все в порядке, а у тебя почернело от злости, хохляцкая потаскушка! Наш российский Крым тебе покоя не дает? Если пишешь, то учи роусский язык, с такими дурами не общаюсь. Цепляешься ко всем, как пиявка, со своим негативом, аж смешно...🤣🤣🤣
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1 м.
Ингерман Ланская
Елена Верия
С моим личиком все в порядке, а у тебя почернело от злости, хохляцкая потаскушка! Наш российский Крым тебе покоя не дает? Если пишешь, то учи роусский язык, с такими дурами не общаюсь. Цепляешься ко всем, как пиявка, со своим негативом, аж смешно...🤣🤣🤣
ты , пробандеровка, не отмазывайся - твой идол бандеровец банда ренка, который не признаёт Крым Российским, так что не пытайся под Русскую красится ... твоя картинка - хахла-рожа и кастрюля на башке, а на д кастрюлей рожа твоего банда ренки с надписью "я-банда ренка!"
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1 м.
Татьяна Пономарева
ЕР показала свое мерзкое лицо.
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3 н.
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