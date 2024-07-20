Любимые мужчины «железной леди» советского кино: Самые громкие романы Татьяны Лиозновой

Татьяна Лиознова с Вячеславом Тихоновым. Право снять сериал по роману «Семнадцать мгновений весны» режиссер буквально отобрала у «Ленфильма»! Фото: Макс АЛЬПЕРТ/РИА Новости 20 июля этого года Татьяне Лиозновой могло бы исполниться 100 лет.