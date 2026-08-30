Кого проверяют — не сказано. Что спросят — уже расписано

Проект приказа Минобороны выглядит обстоятельно. В нём перечислены декларация 3-НДФЛ, банковские счета и вклады, займы, серьёзная просрочка, банкротство, медицинский учёт по целому ряду заболеваний, участие в общественных объединениях с политическими целями, ДТП, загранпаспорта и сведения.