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Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС

Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом для участия в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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