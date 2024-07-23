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Мэрия Махачкалы назвала две причины некачественной уборки мусора

Мэрия Махачкалы назвала две причины некачественной уборки мусора

Ситуация с кадрами в коммунальных службах Махачкалы вызывает серьезные опасения у властей. По словам заместителя городского головы – начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ислам Закарьяев, одной из главных проблем является нехватка квалифицированных работников.

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