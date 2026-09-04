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При содействии «Единой России» на передовую из Сургута передали партию техники и оборудования

При содействии «Единой России» на передовую из Сургута передали партию техники и оборудования

СУРГУТ, 4 сентября, ФедералПресс. При содействии «Единой России» из Сургута на передовую доставили средства связи и радиоэлектронной борьбы, генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, продовольствие и вещи, а также несколько автомобилей для выполнения боевых задач.

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