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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зелимхан Бакаев о будущем: «Хочу в РПЛ остаться с «Химками». А там уже будем смотреть, что делать дальше»

Зелимхан Бакаев о будущем: «Хочу в РПЛ остаться с «Химками». А там уже будем смотреть, что делать дальше»

После 27 туров подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место. — Вы решили для себя, что делать по окончании сезона, будете ли искать себе другой клуб? — Ничего не решил.

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