Читаю, как СМИ пытаются защитить власть после пикета: "Очевидно, что такое решение мэра — это не дурость, а банальная нехватка денег.
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Читаю, как СМИ пытаются защитить власть после пикета: "Очевидно, что такое решение мэра — это не дурость, а банальная нехватка денег.