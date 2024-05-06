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Марина Репещук. Говорим о важном

1 подписчик

Читаю, как СМИ пытаются защитить власть после пикета: "Очевидно, что такое решение мэра — это не дурость, а банальная нехватка денег.

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