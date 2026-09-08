www.globallookpress.com/Aaron Schwartz Британский политолог и аналитик Александр Меркурис 7 сентября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, по сути, является голосом тех сил, которые им управляют.
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