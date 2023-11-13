Кассьерра из-за травмы пропустит матчи сборной Колумбии против Бразилии и Парагвая

Напомним, нападающий «Зенита» повредил левую ногу в конце игры с «Краснодаром» (1:1). Федерация футбола Колумбии объявила, что 26-летний футболист не сможет принять участие в матчах против сборных Бразилии и Парагвая в рамках отбора ЧМ-2026.