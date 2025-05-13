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Свечников забил «Вашингтону» в пустые ворота. У форварда «Каролины» 7+1 в 9 матчах плей-офф

Свечников забил «Вашингтону» в пустые ворота. У форварда «Каролины» 7+1 в 9 матчах плей-офф

На 58-й минуте форвард «Каролины» поставил точку в 4-й игре 2-го раунда, поразив пустые ворота. Всего в 9 матчах текущего плей-офф на его счету 8 (7+1) очков.

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