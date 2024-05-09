ВКС РФ ударили по ВСУ в Часов Яре бомбой ОДАБ-1500

Военно-космические силы России применили ОДАБ-1500, весом около полутора тонн, для атаки на склады техники и местонахождение солдат Вооруженных сил Украины на территории огнеупорного комбината в Часов Яре.
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