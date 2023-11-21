Эксперт Аша рассказал о хорарной астрологии

Как часто перед принятием важного решения мы ищем совета, который бы облегчил нам весь процесс? Покупка квартиры, предстоящая операция, поиск работы — это всего лишь некоторые варианты действительно важных решений, которые нам приходится принимать в течение жизни.
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