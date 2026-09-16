Как открыть расчётный счёт для бизнеса без лишней спешки

Предприниматель обычно решает открыть счет в банке, когда платежи уже нельзя оставлять в личных записях и разрозненных квитанциях.
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