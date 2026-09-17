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Бизнес журнал. Урал

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Свердловчане увеличили вклады и вложения в фондовый рынок

Свердловчане увеличили вклады и вложения в фондовый рынок

Объём вкладов свердловчан в банках за год вырос на 11% и достиг 1,7 трлн рублей, а размер портфелей розничных инвесторов на брокерских счетах увеличился на 26% и составил 321 млрд рублей.

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