Почему мы до сих пор не видели инопланетян? Эти учёные предлагают интересный ответ Максим МорозовЕсли разумные цивилизации действительно существуют, есть вероятность, что они не полагаются на те виды энергии, которые могли бы помочь нам в наших поисках.