Майкл Снайдер: Байден и Путин играют в очень опасную игру. Что будет если никто из них не отступит?

Соединенные Штаты и Россия движутся к столкновению, поскольку абсолютно друг другу не доверяют. На карту поставлена судьба всего мира, - считает Economiccollapseblog.
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