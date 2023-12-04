Контактная группа по Газе проведет переговоры в США на этой неделе

REUTERS/Alexander Ermochenko Контактная группа, которая занимается урегулированием палестино-израильского конфликта, проведет переговоры с американскими властями на неделе с 4 по 10 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии