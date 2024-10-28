БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В России резко выросла цена на сливочное масло. Виновных уже нашли

В России резко выросла цена на сливочное масло. Виновных уже нашли

За год стоимость сливочного масла, по данным Росстата, подорожало аж на 18%.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Эх! Как хорошо было бы плановое государственное производство в сельском хозяйстве. Фермеры это конечно хорошо.... пусть пашут, но совхоз с планов и в случае чего с помощью государства для потребителя всё же надёжнее...
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