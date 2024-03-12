Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

Граждане в январе 2024 года не торопились забирать депозиты из банков — их объем снизился в январе на 223 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше показателя за тот же период прошлого года, следует из данных Центробанка.
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