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Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

Граждане в январе 2024 года не торопились забирать депозиты из банков — их объем снизился в январе на 223 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше показателя за тот же период прошлого года, следует из данных Центробанка.

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