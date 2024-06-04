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14 пакет в пакет с пакетами

14 пакет в пакет с пакетами

Добрый день, Империя. Во-первых, спасибо всем за поздравления. Так как поздравлений было за 300 штук, физически ответить на все просто невозможно - так что просто спасибо всем сразу.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Вот что характерно: пока явного дефицита ресурсов в ЕС не наблюдается (в том числе и финансовых), евроатлантическая сплоченность будет непоколебима.&quot;                   Однако стоит отметить, что в ЕС очевиден дефицит мудрого мышления, но это тоже работает на евроатлантическую сплочённость, по причине того, что &quot;дураки собираются стаями&quot;, как сказал один известный человек.
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9 час.
Ирина Черных
Вы правы, Мантуров многому научился, в том числе, правильно отчитываться.
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9 час.

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