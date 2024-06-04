14 пакет в пакет с пакетами

Ирина Черных

"Вот что характерно: пока явного дефицита ресурсов в ЕС не наблюдается (в том числе и финансовых), евроатлантическая сплоченность будет непоколебима." Однако стоит отметить, что в ЕС очевиден дефицит мудрого мышления, но это тоже работает на евроатлантическую сплочённость, по причине того, что "дураки собираются стаями", как сказал один известный человек.