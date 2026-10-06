Евгений Чинцов поздравил учителей и воспитателей Советского района

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравил работников сферы образования Советского района.
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