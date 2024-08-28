Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России

Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa Google скрывала от акционеров информацию о проблемах в российских судах, а теперь хочет запретить иностранным компаниям предъявлять претензии за пределами США и Британии, пишут 28 августа "Ведомости".
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