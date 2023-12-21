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Поварёнок с лучшими рецептами

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Галета "Тунец и картофель"

Галета "Тунец и картофель"

Сытная галета с начинкой из картофельного пюре и консервированного тунца ТМ FORTUNA. Максимум вкуснейшей начинки в обрамлении тонкого бездрожжевого теста непременно понравится гостям, которые соблюдают Рождественский пост.

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