Галета "Тунец и картофель"

Сытная галета с начинкой из картофельного пюре и консервированного тунца ТМ FORTUNA. Максимум вкуснейшей начинки в обрамлении тонкого бездрожжевого теста непременно понравится гостям, которые соблюдают Рождественский пост.
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