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Более 6 тыс. человек пострадали из-за землетрясения в Панаме

Землетрясение в Панаме затронуло 6 174 человека, при этом жертв нет. Об этом заявил президент республики Хосе Рауль Мулино в обращении к нации.

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