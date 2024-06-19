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Владимирские новости

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Во Владимирскую область придет краткосрочное похолодание

Во Владимирскую область придет краткосрочное похолодание

Во Владимирскую область придет небольшое краткосрочное похолодание. До следующего четверга дневные температуры будут держаться именно на этом уровнеВо Владимирскую область придет небольшое краткосрочное похолодание, сообщают синоптики.

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