Зеленский приказал Сырскому нанести ответный удар по РФ за Полтаву

КИЕВ, 5 сентября, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский после удара по Полтаве вызвал главкома ВСУ Сырского и приказал ему использовать дальнобойные средства и диверсантов для ответного удара по РФ.
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