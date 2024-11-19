Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, что Российская Федерация ликвидирует те цели, которые можно будет счесть центрами принятия решений, если Вооружённые силы киевского режима решаться на проведение ракетной атаки с применением полученного от зарубежных держав вооружения.
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