Коротченко: Россия может поразить центры принятия решений в Киеве

Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, что Российская Федерация ликвидирует те цели, которые можно будет счесть центрами принятия решений, если Вооружённые силы киевского режима решаться на проведение ракетной атаки с применением полученного от зарубежных держав вооружения.