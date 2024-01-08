Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал о создании для бойцов СВО блиндажных храмов

ВБ

Владимир Басов

"Это будут совершенно другие люди, не те, что уходили в мирное время для участия в проведении специальной военной операции..." Хочется надеяться, что это будут люди, которые не захотят мириться с либерастами, барыгами, ненасытными ростовщиками и прочей капитаклизмической нечистью. Что же касается веры, то ее не следует насаждать навязчиво, как это происходит сейчас. У каждого своя дорога к Богу. И церковь не должна превращаться в коммерческое предприятие, зарабатывающее бабки на бабках-пенсионерках. В советское время, вопреки вранью, верующих было много, хотя и меньше, чем сейчас, но это были истинно верующие а не гАспада, жертвующие на построение храмов в надежде на индульгенции. Вы бы промышленность так же возрождали, как строите церкви!