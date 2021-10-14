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В России рассказали о новой реальности на энергетическом рынке

В России рассказали о новой реальности на энергетическом рынке

Новая реальность заключается в том, что стоимость сжиженного природного газа на спотовом рынке совсем отвязалась от нефти и формируется исходя из ценообразования любого классического биржевого товара.

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