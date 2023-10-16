НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

Данэль Карвахаль: «Гави – сокровище. Он игрок старта «Барселоны» и сборной в 19 лет, добавить нечего»

Данэль Карвахаль: «Гави – сокровище. Он игрок старта «Барселоны» и сборной в 19 лет, добавить нечего»

«Его легко оценить, он сокровище. Он игрок стартового состава «Барселоны» и национальной сборной в 19 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх