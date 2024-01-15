Песков отнес к «уткам» материал Bild о подготовке ФРГ к столкновению с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 января, в ходе брифинга отнес к «уткам» опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.
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